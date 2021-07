Der Hamburger SV und Aufsteiger Dynamo Dresden setzten am ersten Zweitliga-Spieltag die ersten großen Akzente. Schalke 04 startete hingegen mit einer Heimniederlage.

Christoph Daferner traf zwei Mal für Dresden (41./56.) (Foto: SID)

Berlin (SID) Schalke 04 verzweifelt im "Schwergewichts-Fight" am Hamburger SV, Werder Bremen sucht noch die Form und Aufsteiger Dynamo Dresden meldet sich eindrucksvoll zurück: Dank der Strahlkraft der Traditionsklubs begeisterte der Zweitliga-Auftakt Tausende Fußball-Fans, die nach Monaten der Entbehrung in die Stadien strömten. Schon die ersten Partien gaben einen Vorgeschmack darauf, wie umkämpft die neue Saison werden dürfte.

Zuerst erlebte dies der Aufstiegsfavorit aus Gelsenkirchen, der schon am Freitag mit dem 1:3 (1:0) zur Eröffnung gegen den HSV einen Fehlstart hingelegt hatte. Man müsse verstehen, "dass die 2. Liga hart wird", sagte Schalke-Urgestein Gerald Asamoah, Koordinator der Lizenzspielerabteilung bei S04, bei Sat.1.

Die 19.770 Fans in der Veltins-Arena waren bedient, ihre Mannschaft steht sofort unter Druck. Zu allem Überfluss für Schalke fällt Kapitän Latza mit einer Außenbandverletzung im Knie "bis auf Weiteres" aus.

Nicht ganz so schlimm erwischte es am Samstag den zweiten Aufstiegsanwärter Werder Bremen, doch das mühsame 1:1 (0:0) gegen Hannover riss die 14.000 Zuschauer im Weserstadion gewiss nicht aus den Sitzen. Trainer Markus Anfang sah seine Mannschaft nach vorne nicht zwingend genug.

Mehr als ein Remis hatten die Gastgeber nicht verdient, nach dem 1:1-Ausgleich durch Marvin Ducksch (55.) waren die Niedersachsen dem Sieg durchaus näher. Anfang warb daher im Anschluss an die Partie um Realismus. "Es ist halt die 2. Liga. Da kann jeder jeden schlagen", so der Coach: "Das wird auch immer so bleiben. Daran müssen wir uns gewöhnen."

Im Osten kehrten indessen Dynamo Dresden und Hansa Rostock mit unterschiedlichem Erfolg ins Unterhaus zurück. Dresden besiegte im Aufsteigerduell den FC Ingolstadt mit 3:0 (1:0), Rostock unterlag im ersten Zweitligaspiel seit 3366 Tagen dem Karlsruher SC vor 14.500 Fans im Ostseestadion mit 1:3 (0:2).

Dresden-Trainer Alexander Schmidt zeigte sich danach hochzufrieden. "Mit den Zuschauern im Rücken war das heute für uns einfach ein super Tag", so Schmidt nach dem Erfolg vor 7102 Besuchern: "Nichtsdestotrotz wissen wir das ganze natürlich einzuordnen. Wir werden jetzt nicht drei Tage feiern."

Rostock hatte gegen den KSC derweil offensiv begonnen, doch geriet nach Rückschlägen aus dem Tritt. Erst wurde der Treffer von John Verhoek (16.) nach Studium der Videobilder aberkannt, dann sorgten Christoph Kobald (42.) und Philipp Hofmann (44.) überraschend für die Karlsruher Führung. Davon erholte sich Hansa nicht mehr.

In den übrigen beiden Spielen vom Samstag verlor Darmstadt 98 nach einigen coronabedingten Ausfällen gegen Jahn Regensburg 0:2 (0:1). Der 1. FC Heidenheim und der SC Paderborn trennten sich torlos.

Am Sonntag gewann der FC St. Pauli zum Start ein einseitiges Nordderby gegen Holstein Kiel verdient 3:0 (1:0). Leart Paqarada (11.) mit einem Sonntagsschuss aus über 25 Metern, Daniel Kyereh (62.) und Guido Burgstaller (90.+1) trafen für überlegene Hausherren. Während Fortuna Düsseldorf im Parallelspiel den SV Sandhausen durch zwei Tore von Rouwen Hennings (56./62.) schlug, trennten sich der 1. FC Nürnberg und Erzgebirge Aue 0:0.

