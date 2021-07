Sport1 verzeichnete zufriedenstellende Quoten mit der Premiere des "Doppelpass 2. Bundesliga" am Sonntag. Im Schnitt schauten 270.000 Zuschauer zu, in der Spitze sogar 360.000. In der Zielgruppe der Männer 14-59 Jahre wurde ein Marktanteil von 6,1 Prozent erreicht.

Die Premiere lief für Sport1 zufriedenstellend (Foto: SID)

Der nächste "Doppelpass 2. Bundesliga" steht am 1. August auf dem Programm, ehe ab Montag, 16. August, der Talk regelmäßig montags live ab 21.45 Uhr nach einem Zweitliga-Spieltag zu sehen ist.

SID