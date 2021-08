Stürmer Yuya Osako verlässt Fußball-Zweitligist Werder Bremen und wechselt wie erwartet in seine japanische Heimat zu Vissel Kobe. Dies teilte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag mit. "Yuya ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er den Verein verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren möchte", sagte der Geschäftsführer Sport Frank Baumann: "Mit dem Wechsel nach Kobe haben wir eine für alle Seiten passende Lösung finden können."

Yuya Osako verlässt Bremen und wechselt nach Japan (Foto: SID)

Auch Joshua Sargent steht vor einem Abgang. Der Stürmer war kurzfristig schon nicht mehr im Kader für das Pokalspiel am Samstag beim Drittligisten VfL Osnabrück (0:2). Sargent soll zu Norwich City in die englische Premier League wechseln. Bereits am Donnerstag war Stürmer Johannes Eggestein zum belgischen Klub Royal Antwerpen gewechselt.

Werder muss aufgrund der Einnahmeverluste in der Coronakrise und der wirtschaftlichen Folgen des Abstiegs dringend Transfererlöse erwirtschaften. Weitere Abgänge könnten daher folgen.

SID