Mittelfeldspieler Klaus Gjasula wechselt in der 2. Fußball-Bundesliga vom Hamburger SV zu Darmstadt 98. Der 31-Jährige hat bei den Lilien einen Zweijahresvertrag bis 2023 unterschrieben. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt.

Gjasula bleibt in der 2. Liga und wechselt zu den Lilien (Foto: SID)

"Mit Klaus erhalten wir einen Spieler, der uns mit seiner Mentalität und Lautstärke weiterhelfen wird. Er ist ein Typ, den man gerne als Mitspieler an seiner Seite weiß und dem man ungerne als Gegenspieler auf dem Platz begegnet", sagte Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter in Darmstadt. Der albanische Nationalspieler Gjasula bestritt in der abgelaufenen Saison 16 Pflichtspiele für den HSV.

