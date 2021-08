Der Hamburger SV ist nach einer schmerzhaften Derby-Pleite schon wieder in der tristen Zweitliga-Realität angekommen, Schalke 04 findet sich in der neuen Heimat noch nicht zurecht. Während der HSV am dritten Spieltag mit 2:3 (1:1) beim FC St. Pauli unterlag und seit dem Auftakterfolg gegen Schalke sieglos ist, verspielten die Knappen beim 1:1 (1:0) gegen Erzgebirge Aue den zweiten Saisonsieg.

Aue nimmt aus Schalke einen Punkt mit (Foto: SID)

Das ungeschlagene St. Pauli übernahm mit sieben Punkten zumindest bis Samstag die Tabellenführung. Finn Ole Becker (27.) und Simon Makienok mit einem Doppelschlag (56. und 58.) trafen für die ganz starken Kiezkicker vor 10.003 Zuschauern am Millerntor, die Tore von Sonny Kittel (43.) und Robert Glatzel (77.) waren für den HSV viel zu wenig.

Der einstige Bundesliga-Dino liegt mit drei Punkten Rückstand auf St. Pauli auf Platz fünf - und wartet seit 887 Tagen auf einen Sieg gegen den ungeliebten Nachbarn.

Schalke verspielte den zumindest kurzzeitigen Sprung auf Platz drei. Nach einer Niederlage, einem Sieg und einem Remis stehen für die Königsblauen vier Punkte zu Buche.

Für Schalke traf vor 20.126 Zuschauern Neuzugang Dominick Drexler (32.), der sein 100. Zweitligaspiel absolvierte. Den Ausgleich erzielte Sascha Härtel (86.). Für Aue war es bereits das dritte Remis der Saison.

SID