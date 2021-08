Der Karlsruher SC hat in Unterzahl seinen Platz in der Aufstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt - der nächste Sieg gelang gegen den kriselnden Bundesliga-Absteiger Werder Bremen aber nicht. Beide Teams trennten sich am 4. Spieltag 0:0, Karlsruhes Marvin Wanitzek sah nach knapp einer Stunde wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (57.).

Trainer Anfang und Bremen holen nur einen Punkt (Foto: SID)

Der KSC liegt mit acht Punkten vorerst auf Rang drei hinter Jahn Regensburg (12) und dem SC Paderborn (8), der starke Aufsteiger Dynamo Dresden (7) könnte aber bereits am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) nach dem Duell bei Hansa Rostock vorbeiziehen.

Werder bremste seinen Negativtrend zumindest, obwohl unter der Woche auch noch der langjährige Leistungsträger Maximilian Eggestein die Bremer in Richtung SC Freiburg verlassen hatte. nach dem Pokal-K.o. beim Drittligisten VfL Osnabrück und der Klatsche gegen den SC Paderborn (1:4) kehrte nun ein wenig Stabilität zurück.

Vor 10.000 Zuschauern überstand Bremen eine gute Anfangsphase des KSC, wurde dann aber selbst stärker und hätte nicht nur bei einer Doppelchance durch Niclas Füllkrug und Nicolai Rapp (29.) in Führung gehen können.

Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang übernahm nun, auch dank des Platzverweises gegen Wanitzek, immer mehr die Kontrolle. Weitere gute Chancen, wie Füllkrugs Schuss ans Außennetz (65.), waren aber selten.

SID