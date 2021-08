Mit den ersten drei Toren und dem ersten Sieg ist Fußball-Zweitligist SV Sandhausen am vierten Spieltag der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Das Team von Trainer Gerhard Kleppinger gewann sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue dank der Treffer von Alexander Esswein (52.), Janik Bachmann (82.) und Cebio Soukou (88.) mit 3:1 (0:0) und schob sich in der Tabelle an den Veilchen vorbei.

Esswein brachte die Gäste in Führung (Foto: SID)

Aue, das durch Babacar Gueye nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich (65.) gekommen war, wartet dagegen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Ein Abseitstreffer des eingewechselten Dimitrij Nazarov (79.) zum vermeintlichen 2:1 wurde nach einem VAR-Eingriff zu Recht aberkannt. Kurz danach traf Bachmann zum Gäste-Erfolg.

Die Auer, die in der Vorwoche mit einem 1:1 gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 überzeugten, fanden trotz des Heimvorteils vor 6640 Zuschauern schwer in die Partie. Die Gäste aus Sandhausen hatten in der ersten Halbzeit die besseren Torchancen, trafen aber zweimal (Esswein/4. und Marcel Ritzmaier/31.) nur das Aluminium.

Auch nach dem Seitenwechsel war der SVS zunächst gefährlicher und wurde mit dem 1:0 belohnt: Der frühere Bundesligaprofi Esswein schob den Ball nach einem feinen Pass von Daniel Keita-Ruel ins Tor. Quasi aus dem Nichts fiel der Ausgleich, bei dem Gueye seine Qualitäten als Stoßstürmer eindrucksvoll bewies. Danach drehte Erzgebirge auf, unter anderem vergaben Nazarov und Gueye Großchancen, doch den Sieg trug Sandhausen davon.

SID