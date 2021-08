Aufsteiger FC Ingolstadt hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Beim SV Sandhausen gewannen die Schanzer am Freitagabend mit 2:0 (1:0). Filip Bilbija (38.) und Fatih Kaya (87.) schossen die Ingolstädter beim SVS zum Sieg. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold drei Niederlagen und ein Remis eingefahren.

FC Ingolstadt holt ersten Saisonsieg (Foto: SID)

Nach besserem Beginn der Gäste fingen sich die Sandhäuser vor 3153 Zuschauern schnell und verzeichneten die erste Großchance. Bashkim Ajdini zog von der Strafraumgrenze ab, Daniel Keita-Ruel (11.) leitete gefährlich weiter - doch der Ball ging knapp vorbei. Sandhausen machte Druck, Ajdini (30.) scheiterte aus 20 Metern an FCI-Torwart Fabijan Buntic.

Umso überraschender war die Gäste-Führung, als Bilbija einen verlängerten Eckball über die Linie drückte. In dieser Szene war der SVS in Unterzahl, da Verteidiger Alexander Schirow abseits des Platzes behandelt werden musste.

Nach der Pause geschah im Dauerregen von Sandhausen zunächst wenig, beiden Teams fehlte die Zielstrebigkeit in ihren Offensivaktionen. Die Gastgeber kamen mit Tempo über die Flügel, eine scharfe Hereingabe von Alexander Esswein (62.) verpassten die Stürmer in der Mitte nur um Zentimeter. In der Schlussphase machte Kaya völlig freistehend alles klar für die Gäste.

SID