Darmstadt 98 hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Gegen Hannover 96 gab es am fünften Spieltag einen überlegenen 4:0 (2:0)-Erfolg.

Darmstadt sichert sich mit vier Toren den Sieg (Foto: SID)

Luca Pfeiffer (21.) erzielte das Führungstor für die Lilien, Phillip Tietz (45.+1) erhöhte. Vorausgegangen war ein herrlicher Sololauf von Pfeiffer. Das 3:0 erzielte Fabian Schnellhardt (70.), für den Endstand sorgte Luka Krajnc per Eigentor. In der 66. Minute verschoss der Hannoveraner Florent Muslija einen Handelfmeter und scheiterte an Torwart Marcel Schuhen.

Damit holten die Hessen sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Die Gäste aus Niedersachsen mussten nach dem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) am vergangenen Wochenende hingegen wieder einen Rückschlag hinnehmen.

Unter der Woche hatte 96 Torjäger Marvin Ducksch zu Bundesliga-Absteiger Werder Bremen transferiert, dafür aber in Innenverteidiger Krajnc sowie die Mittelfeldspieler Gael Ondoua und Tom Trybull verpflichtet. Von den drei Neuen stand allerdings nur Krajnc, mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, im Kader gegen die Darmstädter.

SID