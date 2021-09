Nach seiner Vertragsauflösung beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich Toni Leistner dem belgischen Klub VV St. Truiden angeschlossen. Beim Erstligisten spielt der Innenverteidiger künftig unter dem früheren HSV-Profi und -Trainer Bernd Hollerbach.

Leistner wechselt zum belgischen Klub VV St. Truiden (Foto: SID)

Leistner (31) hatte beim HSV in der Vorbereitung zur aktuellen Saison seinen Stammplatz an Jonas David (21) verloren. Nach Klubangaben konnte sich der Abwehrspieler daraufhin "nicht auf die ihm zugedachte Rolle innerhalb der Mannschaft einlassen". Deshalb war es am Dienstag zur Vertragsauflösung gekommen.

SID