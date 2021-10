Fußball-Zweitligist Werder Bremen freut sich auf die Rückkehr seiner Fans ins Weserstadion. Beim Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ist erstmals nach 587 Tagen (30 Heimspiele) wieder eine Vollauslastung möglich, auch Stehplätze werden wieder belegt. Im Weserstadion gilt die 2G-Regelung, die nur genesenen oder geimpften Fans Zutritt in die Arena gewährt.

Bremen könnte heute ein volles Stadion erwarten (Foto: SID)

"Es ist schön, dass sich das in diese Richtung entwickelt", sagte Bremens Trainer Markus Anfang bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Wir sind über jeden Fan dankbar, und jetzt wird es morgen an uns liegen, die Fans mitzunehmen und dementsprechend für eine positive Atmosphäre zu sorgen." Mehrere Ultra-Gruppierungen haben ihre Rückkehr ins Stadion angekündigt.

"Wir haben die Verantwortung, den Funken vom Platz auf die Tribüne überspringen zu lassen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profi-Fußball bei Werder: "Es ist einfach eine besondere Atmosphäre, wenn die Ultras wieder im Stadion sind. Auch als Spieler kann das einen Kick geben." Werder liegt nach einem mäßigen Saisonstart und zuletzt zwei Niederlagen mit elf Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

SID