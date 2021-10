Holstein Kiels neuer Trainer Marcel Rapp geht mit Optimismus an seine Aufgabe heran. "Die Art des Fußballs bei Holstein passt zu mir", sagte der 42-Jährige bei seiner offiziellen Präsentation am Montag.

Die Kieler werden nun von Marcel Rapp trainiert (Foto: SID)

Der Coach, der zuletzt die U19 des Bundesligisten TSG Hoffenheim betreute, hatte in der vergangenen Woche beim Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Rapps Vorgänger Ole Werner hatte am 20. September sein Amt zur Verfügung gestellt.

Nach dem erst in der Relegation verpassten Bundesliga-Aufstieg in der vergangenen Spielzeit war den Schleswig-Holsteinern der Start in die neue Saison misslungen. Derzeit nimmt der KSV Holstein nach nur zwei Siegen aus neun Spielen lediglich den 15. Tabellenplatz ein.

SID