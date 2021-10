Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Cheftrainer Christian Eichner vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Eichners ursprünglicher Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen. Darüber hinaus wurde auch Co-Trainer Zlatan Bajramovic langfristig an den Klub gebunden.

Der KSC verlängert die Verträge seines Trainerteams (Foto: SID)

"Christian und Zlatan passen wie die Faust aufs Auge zum KSC", sagte Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC. Eichner möchte "mit meinem Trainerteam weiter mithelfen, aus dem KSC wieder einen stabilen Zweitligisten zu machen". Der 38-Jährige hatte zusammen mit Bajramovic im Februar 2020 das Ruder in Karlsruhe übernommen. Nach einem starken sechsten Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison steht der Klub momentan auf dem zehnten Tabellenrang der 2. Bundesliga.

SID