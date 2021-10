Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Ralf Becker bis 2025 verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Beckers altes Arbeitspapier wäre im kommenden Jahr ausgelaufen. Der 51-Jährige ist seit Sommer 2020 für Dynamo tätig. Nach dem Zweitliga-Abstieg in jenem Jahr hatte Becker maßgeblichen Anteil an der direkten Rückkehr.

Ralf Becker (M.) bleibt Geschäftsführer in Dresden (Foto: SID)

"Ich möchte die SGD auch in den nächsten Jahren sportlich weiterentwickeln", sagte Becker. Jens Heinig, Aufsichtsratsvorsitzender von Dynamo, sprach von einer "Überzeugungstat" und blickte in die Zukunft: "Mit der Vertragsverlängerung ermöglichen wir eine frühzeitige Planungssicherheit, die allen Seiten helfen wird, den eingeschlagenen Weg kontinuierlich fortzusetzen und die nächsten Ziele im sportlichen Bereich zu erreichen."

SID