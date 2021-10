Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 muss vorerst auf Mittelfeldspieler Klaus Gjasula verzichten. Wie die Lilien mitteilten, wurde der 31-Jährige trotz vollständigem Impfschutz während seiner Länderspielreise mit der albanischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Der Neuzugang vom Hamburger SV spielte in den letzten sieben Ligapartien von Beginn an.

Gjasula wird Darmstadt 98 vorerst fehlen (Foto: SID)

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) tritt Darmstadt am Böllenfalltor gegen Werder Bremen mit Ex-Trainer Markus Anfang an.

SID