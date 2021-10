Beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp am Mittwoch positiv auf Corona getestet und in häusliche Quarantäne geschickt worden. Der Verein bestätigte am Donnerstag das positive Ergebnis eines PCR-Tests. Appelkamp, der doppelt gegen das Virus geimpft ist, zeige typische Symptome und habe sich die Infektion bei der deutschen U21-Nationalmannschaft eingefangen, von der er am Dienstag abgereist war.

Shinta Appelkamp positiv auf Corona getestet (Foto: SID)

Bereits vor einer Woche war bei der Fortuna ein Coronafall aufgetreten, Innenverteidiger Andre Hoffmann wurde positiv getestet.

SID