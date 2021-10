Vorstand Klaus Allofs peilt mit Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an. "Bundesliga muss das Ziel sein. In einer Stadt wie Düsseldorf kann man nicht dauerhaft Zweitligist sein. Wir müssen einiges ändern und erstligatauglich machen", sagte der ehemalige Nationalspieler bei Sport1.

Klaus Allofs will zurück in die Bundesliga (Foto: SID)

Nach zehn Spielen liegen die Rheinländer allerdings schon sieben Punkte hinter dem Relegationsrang. Mit dem neuen Trainer Christian Preußer sei man aber "sehr zufrieden", so Allofs: "Alles, was wir machen, muss auf die Bundesliga ausgerichtet sein. Um die Fans ins Stadion zu holen, muss das das Ziel sein."

SID