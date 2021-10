Die Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC und SV Sandhausen dürfen ihr Stadion in den kommenden Wochen wieder voll auslasten. Gemäß der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist bei Anwendung der 2G-Regel wieder eine Vollbesetzung der Ränge möglich, auch die Maskenpflicht fällt dann weg. Beide Vereine stellen deshalb von der bislang praktizierten 3G-Regelung auf 2G um.

Stadion KSC: Mit 2G-Regel bald wieder volle Auslastung (Foto: SID)

Der KSC hofft so schon im kommenden Heimspiel gegen den SC Paderborn am 31. Oktober auf 20.000 Zuschauer im Wildpark. Sandhausen wendet die neue Regelung erst im übernächsten Heimspiel am 19. November gegen den 1. FC Nürnberg an. Wegen des unter 3G begonnenen Vorverkaufs ist das neue Modell am Sonntag gegen Werder Bremen noch nicht anwendbar. Bei beiden Klubs gibt es Ausnahmen für Kinder und Jugendliche sowie nachweislich nicht impffähige Personen.

SID