Interims-Trainer Danijel Zenkovic und Mittelfeldspieler Nicolai Rapp von Fußball-Zweitligist Werder Bremen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, werden die beiden vollständig Geimpften am Samstag für die Partie bei Holstein Kiel (20.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen, beide befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Interims-Trainer Zenkovic wurde corona-positiv getestet (Foto: SID)

Die positiven Befunde seien am Montag festgestellt worden, alle anderen Team- und Staff-Mitglieder seien am Dienstag negativ getestet worden, hieß es weiter in der Mitteilung.

"Beide haben Symptome aufgewiesen, sodass sie PCR-Tests durchgeführt haben, die positiv ausgefallen sind. Ob sie sich im privaten oder im mannschaftlichen Umfeld angesteckt haben, steht noch nicht fest", wurde Bremens Mannschaftsarzt Daniel Hellermann zitiert.

SID