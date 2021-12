Trainer Dimitrios Grammozis vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der tags zuvor vorgenommene Test ergab einen positiven Befund, teilte der Bundesliga-Absteiger am Freitag mit. Der Coach bleibt in häuslicher Isolation, in der er sich wegen erkältungsähnlicher Symptome bereits seit dem vergangenen Wochenende befindet. Schon am Donnerstag hatten die Königsblauen mitgeteilt, dass Grammozis beim Auswärtsspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) beim Spitzenreiter FC St. Pauli fehlen wird.

Grammozis hat sich mit dem Coronavirus infiziert (Foto: SID)

Grammozis ist nach Klubangaben vollständig geimpft. Wegen der Erkrankung hatte der 43-Jährige schon am Montag und Dienstag auf die Leitung des Trainings verzichtet. Am trainingsfreien Mittwoch verbesserte sich zunächst sein Gesundheitszustand, ehe er sich am Abend wieder schlechter fühlte. Kontakt mit der Mannschaft hatte Grammozis zuletzt nach dem 5:2 am Samstag gegen den SV Sandhausen. Die täglichen Tests der Spieler und des Staffs fielen negativ aus. Vertreten wird er durch Co-Trainer Sven Piepenbrock.

SID