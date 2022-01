Angreifer Bakery Jatta darf nach seiner Corona-Infektion wieder am Teamtraining des Hamburger SV teilnehmen und steht Trainer Tim Walter damit beim Zweitliga-Jahresauftakt bei Dynamo Dresden (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) zur Verfügung. Der 23-Jährige aus Gambia habe sich "in Absprache mit dem Gesundheitsamt Altona mit einem negativen Befund aus der Quarantäne freitesten" können, teilten die Hanseaten am Dienstag mit.

Bakery Jatta (r.) darf wieder zum Training (Foto: SID)

Jatta war am Neujahrstag positiv auf Corona getestet worden und hatte deshalb nicht mit ins Trainingslager nach Spanien fliegen können.

SID