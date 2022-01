Angreifer Igor Matanovic vom DFB-Pokal-Viertelfinalisten FC St. Pauli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 18-Jährige stand am Dienstagabend nicht im Kader der Kiezkicker beim 2:1-Erfolg im Pokal gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund.

Igor Matanovic (r.) positiv auf Corona getestet (Foto: SID)

Der vollständig geimpfte Matanovic hatte "sich aufgrund eines positiven Schnelltests bereits am Dienstagvormittag isoliert und keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern", hieß es in einem Klub-Statement: "Ein PCR-Test brachte dann Gewissheit über den positiven Befund." Damit fällt Matanovic unter anderem für das Stadtderby beim Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) aus.

SID