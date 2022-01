Fußball-Zweitligist Karlsruher SC wird von einer heftigen Corona-Welle überrollt. 16 Profis, vier Trainer und vier Personen aus dem Funktionsteam wurden am Donnerstag positiv getestet, der Klub möchte das Ligaspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) daher verlegen lassen. Am Freitagvormittag werde ein entsprechender Antrag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingehen, teilte der KSC am Donnerstagabend mit.

Der KSC und Trainer Eichner beantragen Spielabsage (Foto: SID)

Allen Beteiligten mit Symptomen gehe es den Umständen entsprechend gut, die Impfquote betrage 100 Prozent. Bei allen negativ getesteten Personen werde zudem am Freitag vorsorglich ein weiterer PCR-Test durchgeführt.

Der Ausbruch war schon am Mittwoch, einen Tag nach dem umjubelten Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale, befürchtet worden. Wegen "mehrerer Infektionen im Mannschaftsumfeld" wurde das Training am Donnerstag vorsorglich abgesagt.

Am Dienstag hatte sich der Zweitliga-Zehnte im Pokal beim Drittligisten 1860 München im Achtelfinale mit 1:0 durchgesetzt und somit erstmals seit 25 Jahren die Runde der letzten Acht erreicht.

SID