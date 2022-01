Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Jan Gyamerah auskommen. Der Außenverteidiger hat sich am Freitag im Testspiel gegen den dänischen Vertreter FC Midtjylland (1:5) einen Muskelfaserriss am Adduktorenansatz des linken Beines zugezogen. Das gab der HSV am Sonntag bekannt.

Jan Gyamerah fällt verletzungbedingt aus (Foto: SID)

Der 26-Jährige fällt nach Klubangaben "bis auf Weiteres" aus und fehlt damit am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Topspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98.

SID