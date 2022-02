Fußball-Zweitligist Schalke 04 verstärkt sich kurzfristig laut übereinstimmenden Medienberichten mit dem Südkoreaner Dong-Gyeong Lee (24) von Ulsan Hyundai. Lee ist für das offensive Mittelfeld vorgesehen.

Schalke steht vor Transfer von Lee (l.) (Foto: SID)

Der südkoreanische Verband hatte am Sonntag bestätigt, dass der Spieler das Trainingslager der Nationalmannschaft verlassen habe, um sich in Deutschland einem Medizincheck zu unterziehen. Zuvor hatte S04 bereits Marius Lode und Andreas Vindheim im Wintertransferfenster, das am Montagabend schließt, verpflichtet.

SID