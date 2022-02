Fußball-Zweitligist Schalke 04 im Rennen um die Bundesliga-Rückkehr zumindest vorläufig wieder in die Aufstiegszone vorgeschoben. Die Königsblauen gewannen das Verfolgerduell mit Jan Regensburg trotz eines Pausenrückstands durch eine Leistungssteigerung zu Beginn der Schlussphase 2:1 (0:1) und rückten durch ihren zweiten Erfolg nacheinander in die Spitzengruppe vor. Regensburg hingegen kann nach seinem zweiten Spiel in Folge ohne Sieg kaum, noch mit den führenden Mannschaften Schritt halten.

Schalke rückt in die Spitzengruppe vor (Foto: SID)

Andreas Albers hatte die Gäste zwar mit seinem dritten Saisontor (18.) in Führung gebracht. Doch Simon Terodde (64.) mit seinem 15. Saisontreffer und Malick Thiaw (73.) drehten die Begegnung zugunsten der lange fahrig wirkenden Platzherren.

Mehr Selbstvertrauen verpasste Schalke vor der Pause mit Pech. Ein Freistoß des Niederländers Thomas Ouwejan von der rechten Angriffsseite segelte über die Regensburger Abwehr hinweg und traf die Latte des Jahn-Tores.

Kurz danach schockte Albers die Knappen mit der Regensburger Führung, nachdem die Gastgeber nach einem Ballverlust im Mittelfeld nicht konsequent genug verteidigt hatten. Schalke fand danach lange kein Rezept gegen die geschickt agierenden Süddeutschen.

Auch nach der Pause spielte Schalke zunächst nicht zwingend. Erst Terodde ließ beim Team von Dimitrios Grammozis durch seinen dritten Treffer im dritten Spiel nach dem Jahreswechsel in Serie den Knoten platzen, bevor Thiaw den sechsten Heimsieg der Gelsenkirchener besiegelte.

SID