Mittelfeldspieler Soufiane Messeguem vom Zweitligisten Erzgebirge Aue ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall für vier Spiele gesperrt. Messeguem war in der 42. Minute in der Partie gegen Holstein Kiel (2:3) am Freitag von Schiedsrichter Florian Heft (Neuenkirchen) des Feldes verwiesen worden.

Aues Messeguem (re.) für vier Spiele gesperrt (Foto: SID)

Da der 21-Jährige im Laufe dieser Saison am 1. Oktober 2021 im Spiel gegen den Hamburger SV schon einmal eine Rote Karte gesehen hatte, erhöhte sich das Strafmaß dieses Mal um ein weiteres Spiel.

SID