Jahn Regensburg hat seinen Absturz in der 2. Fußball-Bundesliga auch am 26. Spieltag nicht nachhaltig gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic kam am Sonntag beim Tabellennachbarn Karlsruher SC über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus, in der Liga ist der Jahn nun schon siebenmal in Serie ohne Sieg. Jan-Niklas Beste (31.) brachte Regensburg in Führung, Philipp Hofmann (70.) glich für den KSC aus.

Regensburg spielt nur 1:1 beim Karlsruher SC (Foto: SID)

Regensburg liegt im Tabellenmittelfeld weiter hinter Karlsruhe, noch sechs Zähler trennen den Klub von der Abstiegszone - in der Hinrunde schien der Jahn völlig andere Ziele anpeilen zu können. Regensburg war stark in die Saison gestartet und hielt sich bis Ende November im Bereich der Aufstiegsplätze. Seither gelang in elf Spielen aber nur noch ein Sieg, achtmal verlor Regensburg in dieser Zeit.

Am Sonntag stand Regensburg in der ersten Hälfte sicher und war nach vorne effektiv, Beste traf mit einem Heber eiskalt zur Führung. Nach der Pause war der KSC allerdings gefährlicher. Ein Treffer Marvin Wanitzeks (49.) wurde wegen eines vorangegangenen Handspiels nicht gegeben, wenig später wurde sein Freistoß an die Latte gelenkt (57.). Hofmann traf dann nach einer Ecke per Kopf.

SID