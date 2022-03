Aufstiegsanwärter Werder Bremen muss in den kommenden Wochen auf Mitchell Weiser verzichten. Der 27 Jahre alte Außenbahnspieler hat einen Muskelbündelriss erlitten, dies teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Weiser hatte bei der 1:2-Niederlage beim FC Heidenheim am vergangenen Wochenende noch 84 Minuten auf dem Platz gestanden.

Mitchell Weiser fehlt Werder Bremen mehrere Wochen (Foto: SID)

Für das Topspiel gegen Darmstadt 98 am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) muss sich Trainer Ole Werner bereits eine neue Lösung für die rechte Defensivseite überlegen. Werder, aktuell Tabellendritter, will mit einem Sieg an den punktgleichen Hessen vorbeiziehen.

SID