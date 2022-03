Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat einen weiteren Coronafall zu beklagen. Wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten, wurde Dominik Kaiser positiv getestet. Der 33-Jährige werde damit wie der am Dienstag positiv getestet Lawrence Ennali im Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr/Sky) fehlen.

Nächster Coronafall bei Hannover: Dominik Kaiser (Foto: SID)

In der vergangenen Woche war das Virus auch bei den 96-Profis Luka Krajnc und Maximilian Beier festgestellt worden.

SID