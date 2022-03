Die Relegationsspiele zur Fußball-Bundesliga finden am 19. Mai und 23. Mai statt. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt. Im Hinspiel (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) hat der Tabellen-16. der Bundesliga den Tabellendritten der 2. Liga zu Gast, vier Tage (20.30/Sky und Sat.1) später genießt der Zweitligist Heimrecht.

DFL terminiert Relegationsspiele (Foto: SID)

Das Hinspiel in der Zweitliga-Relegation zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem 16. der 2. Liga findet am 20. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) statt. Am 24. Mai (20.30/Sky und Sat.1) hat der Zweitligist Heimrecht.

Für den Fall, dass ein Klub in der Relegation spielt und zugleich das DFB-Pokalfinale am 21. Mai erreicht, würde das entsprechende Relegationshinspiel auf den 18. Mai verlegt – das Relegationsrückspiel würde am 25. Mai stattfinden. Die Festlegung der Anstoßzeiten der beiden in Rede stehenden Relegationsspiele würde bei Eintreten dieser Konstellation zeitnah durch die DFL erfolgen.

SID