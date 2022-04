Die beiden vergangenen Chancen ließ der 1. FC Nürnberg sträflich ungenutzt, den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga hat der Fußball-Zweitligist aber noch lange nicht aufgegeben. "Wir wissen", betonte Trainer Robert Klauß am Donnerstag, "dass wir eine gute Ausgangsposition haben für die letzten sechs Spiele". Zugleich merkte er daher an, "dass wir alle, die vor uns stehen, noch als direkte Konkurrenten haben."

Die Nürnberger glauben noch an den Aufstieg (Foto: SID)

Der Club (45 Punkte) liegt auf Rang fünf und hat nach den Spielen gegen Dynamo Dresden (1:1) und beim 1. FC Heidenheim (1:3) schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Tatsächlich aber spielen die Franken beginnend mit dem Duell am Samstag (20.30 Uhr/Sport1) gegen Darmstadt 98 (2./51 Punkte) auch noch gegen alle Mannschaften, die vor ihnen liegen. Gegner am übernächsten Wochenende ist Werder Bremen (1./52 Punkte).

Ursprünglich hatten die Nürnberger Platz fünf bis acht als Saisonziel ausgegeben, "im Moment sind wir auf einem guten Kurs, das zu erreichen", sagte Klauß. Er betonte aber auch, "wenn wir die Chance haben, Vierter, Dritter, Zweiter oder Erster zu werden, wollen wir diese Chance auch nutzen." Dies wäre außerdem durch Siege in den Spielen beim FC St. Pauli (3./51) am 29. April und am letzten Spieltag gegen Schalke 04 (4./50) möglich.

"Es ist sehr viel wert, wenn du weißt, das du in jeder Woche noch die Chance hast, dich zu verbessern, etwas aufzuholen", sagte Klauß und versicherte nochmals: "Die Ausgangssituation, die wir haben, ist sehr schön, die wollen wir auch nutzen."

