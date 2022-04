Konstantin Kerschbaumer wird den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim im Sommer ablösefrei verlassen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, verständigten sich beide Parteien darauf, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der Niederösterreicher, geboren in Tulln an der Donau, stand in drei Jahren in 48 Spielen für die Heidenheimer auf dem Feld und erzielte vier Tore.

Konstantin Kerschbaumer und Heidenheim beenden Zusammenarbeit (Foto: SID)

Der Klub teilte auch mit, dass der auslaufende Vertrag des Torhüters Paul Tschernuth bis 2023 verlängert wird. Der Österreicher war in der vergangenen Spielzeit aus der U19 zu den Profis aufgestiegen und stammt aus der AKA Salzburg (Jugendvereine: USC Eugendorf und Red Bull Salzburg). Auf einen Pflichtspieleinsatz wartet der 20-jährige, 1,86 Meter große Goalie aber noch.

SID