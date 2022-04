Vor dem Zweitliga-Topspiel zwischen den Bundesliga-Absteigern Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) plagen Werder-Trainer Ole Werner in der Defensive erhebliche Personalsorgen. Nach dem Ausfall von Ömer Toprak steht auch Milos Veljkovic wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Christian Groß (Erkältung) steht auf der Kippe.

Werner und Werder plagen Abwehrsorgen vor dem Topspiel (Foto: SID)

Dennoch freut sich Werner auf das Gastspiel beim Tabellenführer: "Eins gegen zwei - das ist ein wahnsinnig geiler Kick." Die Aufgabe in Gelsenkirchen sei schwierig, aber lösbar: "Wichtig ist vor allem, dass wir von der ersten Minute an da sind."

Array

SID