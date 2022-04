Der SV Sandhausen setzt nach seinem Aufschwung in der 2. Fußball-Bundesliga auch in Zukunft auf Cheftrainer Alois Schwartz. Der 55-Jährige verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2024, das teilte der Klub am Freitag mit. Der Kontrakt gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Alois Schwartz (r.) bleibt Sandhausen bis 2024 erhalten (Foto: SID)

"Alois hat es geschafft, unserer Mannschaft wieder die sportlichen Werte des SVS wie Gier, Leidenschaft, unbändigen Siegeswillen, Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit einzuimpfen", sagte Vereinspräsident Jürgen Machmeier: "Er hat mit seiner klaren Strategie großen Anteil an dem derzeitigen sportlichen Erfolg."

Schwartz war im vergangenen September zum SV Sandhausen zurückgekehrt, für den er schon von 2013 bis 2016 an der Seitenlinie gestanden hatte. Nach dem 7. Spieltag übernahm er das Team auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und führte es in der Folge aus der gefährlichen Zone. Sandhausen gehört momentan zu den besten Teams der Rückrunde.

SID