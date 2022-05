Gelber Schein zum "Blaumachen" bei den Grün-Weißen: Am Tag nach der Bundesliga-Rückkehr hat Werder Bremen seinen Fans via Twitter die für eine Krankschreibung erforderliche offizielle "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" zum Ausdrucken und Ausfüllen ins Netz gestellt.

Nach Aufstieg: Bremen stellt "gelben Schein" online

Foto: FIRO/FIRO/SID

"Wir ham' da was für euch", hieß es in einem kurzen begleitenden Statement. Die Werder-Mitarbeiter gingen mit "gutem" Beispiel voran, die Geschäftsstelle blieb am Montag unbesetzt. Plausible Erklärung: "Geschlossen wegen gestern."

Die Hanseaten hatten am Sonntag die noch letzten fehlenden Punkte zum Aufstieg durch einen 2:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg geholt. Danach feierte der viermalige Deutsche Meister die Rückkehr in die Bundesliga ausgelassen und ausgiebig.

Schönen Montag, ihr Erstligst:innen!!! 💚🤍

Schon fit genug für Fotowünsche? Was wollt ihr nochmal sehen?#Werder | #AllesFürWerder pic.twitter.com/BJq9ZC51xv — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 16, 2022

