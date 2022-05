Boyata zu Herthas Verzicht auf Gang in die Fankurve

Foto: FIRO/FIRO/SID/Max Ellerbrake

Kapitän Dedryck Boyata hat via Twitter den Verzicht mehrerer Profis des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC auf den Gang in die Fankurve nach der 0:1 (0:0)-Hinspielniederlage in der Relegation gegen den Zweitligisten Hamburger SV erklärt. "Wir waren einfach sehr enttäuscht von uns selbst", hieß es in einem Tweet auf der Website des Bundesliga-16.

Das Verhalten seiner Schützlinge hatte auch bei Trainer Felix Magath Unverständnis ausgelöst: "Das wundert mich ein bisschen."

© 2022 SID