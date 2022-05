Moritz-Broni Kwarteng geht mit Magdeburg in Liga zwei

Foto: FIRO/FIRO/SID

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng verlängert. Der 24-Jährige, der im Januar gekommen war, absolvierte in der vergangenen Drittliga-Rückrunde elf Partien (zwei Tore, drei Vorlagen) für Magdeburg. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.

Zuvor hatte Kwarteng zwischen 2017 und 2021 beim Hamburger SV unter Vertrag gestanden, wo er 69 Regionalligapartien (14 Tore, 13 Vorlagen) sowie drei Zweitligaspiele (eine Vorlage) bestritten hatte. "Moritz hat nach seiner Pause eine gute Entwicklung bei uns in der Rückrunde genommen", sagte Geschäftsführer Sport Otmar Schork: "Er hat sich schrittweise an das Niveau gewöhnt". In Kwarteng stecke "noch viel Potenzial, das er auch in der 2. Bundesliga abrufen kann".

© 2022 SID