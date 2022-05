Nils-Jonathan Körber verstärkt Hansa Rostock

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Torwart Nils-Jonathan Körber verpflichtet. Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom Erstligisten Hertha BSC und unterschrieb in Rostock einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Körber, der seit der B-Jugend für Hertha aktiv gewesen war, war vom Hauptstadtklub zwischenzeitlich an Preußen Münster und den VfL Osnabrück ausgeliehen worden. Insgesamt bestritt Körber 54 Einsätze in der 3. Liga sowie acht Partien in der 2. Bundesliga. Zudem stand er zweimal im Tor der U21-Nationalmannschaft. In der Bundesliga kam er für Hertha nicht zum Einsatz.

