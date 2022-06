Daniel Elfadli verstärkt den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg stärkt nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga seine Defensive. Daniel Elfadli kommt vom Regionalligisten VfR Aalen, das teilte Magdeburg am Donnerstag mit. Der 25-Jährige ist im zentralen Mittelfeld und in der Abwehr einsetzbar. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Daniel ist ein Spieler, der uns mit seiner Variabilität auf den zentralen, defensiven Positionen aufgefallen ist", sagte Trainer Christian Titz: "Er bringt einen Mix aus Spielstärke und Geschwindigkeit mit."

