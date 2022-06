Armindo Sieb wechselt zur SpVgg Greuther Fürth

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat Nachwuchsstürmer Armindo Sieb (19) verpflichtet. Wie das Kleeblatt am Freitag mitteilte, kommt der Juniorennationalspieler von Bayern München nach Fürth und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Sieb kam in der abgelaufenen Saison zehn Mal für den FC Bayern II in der Regionalliga zum Einsatz.

"Die Art und Weise wie hier Fußball gespielt werden soll und wie hier mit jungen Spielern gearbeitet wird, bietet mir beste Voraussetzungen, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln", sagte Sieb, der in elf Spielen für die U19-Nationalmannschaft vier Treffer erzielte.

