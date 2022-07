Leitl will mit Hannover 96 guten Saisonstart hinlegen

Vor dem Zweitliga-Eröffnungsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) beim 1. FC Kaiserslautern sieht Stefan Leitl, neuer Trainer bei Hannover 96, seine Mannschaft noch in einer Entwicklungsphase. "Unsere Vorbereitung ist noch nicht vorbei, mit der vollständigen Umsetzung unseres Spiels wird es noch dauern", sagte der Coach am Mittwoch.

Dennoch, so der 44-Jährige weiter, sehe er sein neues Team für die Partie beim Aufsteiger auf dem Betzenberg alles andere als chancenlos. Leitl: "Unsere Überzeugung ist groß, dass wir in Kaiserslautern punkten werden."

