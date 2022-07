Trainer Tim Walter sieht die Zweitliga-Profis des Hamburger SV nach dem Tod von Uwe Seeler am Donnerstag mit Blick auf das Nordduell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hansa Rostock unter Druck. "Wir haben den größten HSVer aller Zeiten verloren. Einem solchen Idol werden wir am Wochenende nicht gerecht werden können", sagte der Coach am Freitag.

Tim Walter und Hamburg spielen am Sonntag gegen Rostock

Der 46-Jährige bedauerte, dass es nie zu einem direkten Kontakt mit der HSV-Ikone gekommen sei: "Leider hat ihn keiner von uns kennenlernen dürfen." Uwe Seeler starb im Kreise der Familie im Alter von 85 Jahren.

