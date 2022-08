TSG verlängert mit Marco John und verleiht ihn

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Marco John vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert und will dem 20-Jährigen mehr Spielpraxis verschaffen. Daher wurde John bis zum Saisonende an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Dies teilte die TSG am Freitag mit.

"Wir sind uns mit Marco darin einig, dass eine Leihe zu einem ambitionierten Zweitligisten in der aktuellen Situation genau der richtige Schritt ist, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball in Hoffenheim: "Nachdem er in der Saison 2020/21 schon national und international auf sich aufmerksam machen konnte, zuletzt aber einige Rückschläge wegstecken musste, geht es für ihn nun hauptsächlich darum, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen."

© 2022 SID