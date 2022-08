Paderborn holt gegen St. Pauli nur ein Unentschieden

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der Siegeszug des SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga wurde vom FC St. Pauli gestoppt. Die Ostwestfalen kamen beim Klub vom Millerntor trotz zweimaliger Führung über ein 2:2 (1:0) nicht hinaus und verpassten damit den vierten Sieg in Folge. Der SCP bleibt aber Tabellenführer.

Marvin Pieringer (44.) traf für den SCP, Etienne Amenyido (84.) gelang das 1:1. Das vermeintliche 2:1 für Paderborn durch Sirlord Conteh (85.) wurde nach Videobeweis wegen Abseits nicht gegeben. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Conteh doch zum 2:1 für die Gäste, 107 Sekunden später glich David Nemeth (90.+3) für die Hausherren aus.

In der 51. Minute hatte SCP-Keeper Jannik Huth einen Foulelfmeter von Leart Paqarada pariert. Vorausgegangen war ein Foul von Marcel Hoffmeier an Manolis Saliakas. Huth parierte damit den dritten Elfer in der 2. Liga in Folge. Zuvor hatte Saliakas bei einem Klärungsversuch die Latte des eigenen Tores getroffen.

Eine Woche nach dem 7:2-Spektakel gegen Holstein Kiel begannen die Paderborner etwas verhaltener, versuchten aus einer stabilen Abwehr heraus, ihr gefährliches Umschaltspiel aufzuziehen.

Die Hamburger, die bisher ihre beiden Saison-Heimspiele gewonnen hatten, begannen gleichfalls sehr konzentriert und zweikampfstark. Mit gutem Pressing wurden die Paderborner im Spielaufbau gestört. St. Pauli konnte sich sogar eine leichte optische Überlegenheit herausspielen. Die turbulente Schlussphase sorgte für die Highlights des Spiels.

© 2022 SID