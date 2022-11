Lion Lauberbach (M.) trifft zum 1:1-Endstand

Foto: FIRO/FIRO/SID

Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig treten in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Für die Hausherren war das 1:1 (1:1) der beiden Teams nach zuletzt zwei Niederlagen immerhin mal wieder ein Punktgewinn, die Eintracht blieb auch im fünften Auswärtsspiel hintereinander ungeschlagen.

Regensburg ging durch Charalambos Makridis (11.) früh in Führung, doch nur drei Minuten später stellte Lion Lauberbach (14.) auf 1:1. Der Jahn hatte in der Folge mehr vom Spiel, ein vermeintlicher Treffer von Kapitän Andreas Albers wurde allerdings nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition annulliert.

Braunschweig musste in Regensburg auf Nathan de Medina verzichten. Der Verteidiger hatte sich im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1) einen Bruch in der rechten Mittelhand zugezogen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Mittwoch. De Medina fällt voraussichtlich vier Wochen aus.

© 2022 SID