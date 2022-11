Armindo Sieb erzielt den Siegtreffer für Greuther Fürth

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt zwei Siegen gepatzt und seine Chance zum Sprung an die Tabellenspitze liegen lassen. Bei der SpVgg Greuther Fürth unterlag das über weite Strecken harmlose Team von Trainer Tim Walter 0:1 (0:1), bleibt hinter Darmstadt 98 aber Zweiter.

Armindo Sieb (8.) traf für Fürth, das unter dem neuen Chefcoach Alexander Zorniger den dritten Dreier im dritten Spiel holte und im Mittelfeld nach oben kletterte - dank des ersten Sieges gegen die Hamburger seit 1964.

Der HSV hatte mit dem hohen Pressing der Fürther enorme Probleme, geriet direkt unter Druck und früh in Rückstand. Sieb, zuletzt bereits Siegtorschütze der Franken in Braunschweig, war nach einer Hereingabe von der rechten Seite erfolgreich.

Hamburg bekam die Gelegenheit zur Antwort, Sonny Kittel scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Fürths Schlussmann Andreas Linde (18.). Ein Treffer der immer stärker werdenden Gäste durch Robert Glatzel wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (25.).

Die Norddeutschen blieben am Drücker, kamen aber vor 13.266 Zuschauern zunächst nicht zu den ganz großen Torchancen. Nach der Pause hätte Sieb erhöhen können, doch HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandez war zweimal zur Stelle (55./63.). Hamburg mühte sich, doch es fehlte an Präzision. Fürth kam kaum in Bedrängnis, auch nicht nach der Roten Karte gegen Timothy Tillman (88.).

