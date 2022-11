Jannik Huth für ein Spiel gesperrt

Torwart Jannik Huth vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn sowie Cristiano Piccini vom Ligarivalen 1. FC Magdeburg sind jeweils für ein Spiel gesperrt worden. Die Entscheidungen des Sportgerichts teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.

Huth hatte am Dienstag wegen eines unsportlichen Verhaltens in der Partie gegen Arminia Bielefeld (0:2) die Rote Karte gesehen. Auch bei Piccini erfolgte die Sperre nach unsportlichem Verhalten in der Begegnung am Donnerstag gegen Darmstadt 98 (0:1). Der Abwehrspieler war nach Videobeweis wegen eines Handspiels des Feldes verwiesen worden.

