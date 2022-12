Boldt bleibt Sportvorstand beim Hamburger SV

Foto: FIRO/FIRO/SID

Nach monatelangem Tauziehen hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sportvorstand Jonas Boldt um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Dies teilten die Hanseaten am Donnerstag offiziell mit.

Der 40-Jährige bildet damit ab sofort eine Doppelspitze mit Eric Huwer, der im HSV-Vorstand für Finanzen und Organisation zuständig ist, und ebenfalls ein neues Arbeitspapier bis 2025 unterzeichnete. "Wir sehen uns gut aufgestellt mit einem dynamischen Vorstandsduo, das anpackt und keine Eingewöhnungs- und Einarbeitungszeit benötigt", sagte HSV-Aufsichtsratsboss Marcell Jansen.

Mit Huwer ist nun auch ein Nachfolger für den Ende September zurückgetretenen Finanzvorstand Thomas Wüstefeld gefunden. Dessen Integrität war zuvor vereinsintern in Zweifel gezogen worden.

Boldt, seit 2019 in Diensten der Norddeutschen, will den beim Tabellen-Zweiten eingeschlagenen Weg fortsetzen: "Wir können den HSV mit Kontinuität und mit Stabilität am Puls der Zeit weiter wachsen lassen."

Es wird nun damit gerechnet, dass in Kürze auch Trainer Tim Walter einen neuen Kontrakt unterschreiben wird. Der 47-Jährige gilt als enger Vertrauter Boldts, auch sein Vertrag endet im Juni kommenden Jahres. Der HSV nimmt seine Vorbereitungen auf die Rückserie am 2. Januar auf.

