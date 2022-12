Mann verlängert bis 2027

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit Sportdirektor Marcus Mann vorzeitig bis 2027 verlängert. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem neuen Vertrag langfristig für Kontinuität in der sportlichen Leitung sorgen", sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind.

Mann hatte bei den Niedersachsen im Juni 2021 die Nachfolge von Gerhard Zuber angetreten. Der 38-Jährige kam von der TSG Hoffenheim, wo er als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig war.

Aktuell liegt Hannover auf Rang fünf der Zweitliga-Tabelle. "Ich bin vom ersten Tag sehr gerne in Hannover und bei 96. Wir haben einen neuen Weg eingeschlagen, der noch nicht am Ende ist und den ich in verantwortungsvoller Position weiter mit begleiten möchte", sagte Mann.

